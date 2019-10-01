ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ со счетом 9:3

Матч очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился победой ЦСКА над «Спартаком».

Счет игры составил 9:3. Как пишет Интерфакс, в ходе матча особенно отличились нападающие ЦСКА Кирилл Капризов, который забил три шайбы в третьем периоде, а также Михаил Григоренко, набравший четыре очка по системе гол+пас.

По данным агентства, ЦСКА находится на первой позиции турнирной таблицы чемпионата, набрав в сумме 21 очко, «Спартак» с 13-ю очками занимает 13-е место.

В начале сентября сообщалось, что КХЛ подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Мегафон. В рамках партнерства Мегафон обязался содействовать популяризации хоккея в России, а также организовать работу фан-зон для болельщиков на стадионах и вне, проведение автограф-сессий с игроками и ряд других мероприятий.



