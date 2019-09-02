Мегафон и КХЛ подписали соглашение о сотрудничестве

Компания Мегафон и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключили новое соглашение о сотрудничестве в сезоне 2019-2020 годов. Подписание договора состоялось накануне, 1 сентября, во время матча за Кубок Открытия сезона между ЦСКА и «Авангардом». В церемонии приняли участие директор МегаФона Геворк Вермишян и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В рамках соглашения МегаФон обязался содействовать популяризации хоккея в России, а также организовать работу фан-зон для болельщиков на стадионах и вне, проведение автограф-сессий с игроками и ряд других мероприятий.

Кроме того, оператор перед началом сезона модернизировал сетевую инфраструктуру ледовых арен, обеспечив лучшую скорость мобильного интернета и качество голосовой связи.

Геворк Вермишян подчеркнул, что МегаФон поддерживает КХЛ с момента ее основания, а для большинства российских болельщиков хоккей не просто спорт, а религия. Кроме того, глава компании признался, что в юности сам с удовольствием играл в любительский хоккей.

«Мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром интернете», - сказал директор МегаФона.

В свою очередь Дмитрий Чернышенко отметил, что КХЛ с Мегафоном связывают много очень добрых и эффективных моментов сотрудничества. «МегаФон является надежным партнером на протяжении всего существования Лиги. У нас множество совместных акций, на Неделе Звёзд Хоккея МегаФон, обладающий самым быстрым мобильным интернетом, предоставил уникальную возможность болельщикам качать всё, что нужно, и они «прокачали» гигантское количество трафика. У нас много технологических проектов, основанных на быстром интернете. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться.», - заявил он.

