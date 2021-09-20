ЦСКА обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА вышли победителями матча восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги против столичного «Спартака».
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев. Единственный за игру гол забил Антон Заболотный на 82-й минуте. акже футболист «Спартака» Квинси Промес направил гол в ворота ЦСКА, однако тот был отменен за положение «вне игры».
В настоящее время ЦСКА (13 очков) находится на 7 месте турнирной таблицы, «Спартак» (10 очков) - на девятом.
Ранее в понедельник петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в ходе восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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