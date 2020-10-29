ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Хоккеисты московского ЦСКА обыграли столичный "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет игры составил 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу армейцев.

По итогам встречи, ЦСКА лидирует в турнирной таблице, "Спартак" находится на восьмой позиции.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КХЛХоккей
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