ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ
29 октября 202022:25
Хоккеисты московского ЦСКА обыграли столичный "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Счет игры составил 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу армейцев.
Дубль Максима Шалунова приносит армейцам победу в московском дерби, @hccska не проигрывает "Спартаку" в гостях с 2013 года. #СПРЦСК pic.twitter.com/A5eddNzQFW— КХЛ (@khl) October 29, 2020
По итогам встречи, ЦСКА лидирует в турнирной таблице, "Спартак" находится на восьмой позиции.
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29 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru