ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Как сообщает Интерфакс, встреча завершилась со счетом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) в пользу армейского клуба. Отмечается, что за матч три шайбы забил хоккеист ЦСКА Павел Карнаухов.

По данным агентства, на текущий момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу с 19 очками. "Спартак" находится на 8-м месте (9 очков). Обе команды отыграли 11 матчей.







