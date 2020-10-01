ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Хоккеисты ЦСКА победили столичный «Спартак» в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Как сообщает Интерфакс, встреча завершилась со счетом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) в пользу армейского клуба. Отмечается, что за матч три шайбы забил хоккеист ЦСКА Павел Карнаухов.

По данным агентства, на текущий момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу с 19 очками. "Спартак" находится на 8-м месте (9 очков). Обе команды отыграли 11 матчей.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЦСКАХоккей
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