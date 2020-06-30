ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0

Счет игры был открыт на 27-й минуте. Гол забил Никола Влашич. Ему же принадлежал второй гол, совершенный в добавленное время ко второму тайму.

Ранее 20 июня ЦСКА проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:4.

По данным агентства, ЦСКА (40 очков) на данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице, «Спартак» (32 очка) на шестом.



