ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0

Футболисты ЦСКА обыграли «Спартак» в матче в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

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Счет игры был открыт на 27-й минуте. Гол забил Никола Влашич. Ему же принадлежал второй гол, совершенный в добавленное время ко второму тайму.

Ранее 20 июня ЦСКА проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:4.

По данным агентства, ЦСКА (40 очков) на данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице, «Спартак» (32 очка) на шестом.


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