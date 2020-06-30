ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0
30 июня 202022:52
Футболисты ЦСКА обыграли «Спартак» в матче в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
Счет игры был открыт на 27-й минуте. Гол забил Никола Влашич. Ему же принадлежал второй гол, совершенный в добавленное время ко второму тайму.
Ранее 20 июня ЦСКА проиграл петербургскому "Зениту" со счетом 0:4.
По данным агентства, ЦСКА (40 очков) на данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице, «Спартак» (32 очка) на шестом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru