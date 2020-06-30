Матч «Локомотив» - «Крылья Советов» завершился ничьей
Матч между футболистами «Локомотива» и «Крылья Советов» закончился со счетом 1:1. Об этом сообщает сайт «Чемпионат».
Счет игры открыли «Крылья Советов»: 14-й минуте мяч в ворота соперников направил Деян Радоньич. Сравнять счет «Локомотиву» удалось только на 95-й минуте встречи. Решающий гол забил Алексей Миранчук.
Игра в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги прошла на московском стадионе «РЖД Арена».
В турнирной таблице, по данным Интерфакс, «Локомотив» (48 очков) находится на втором месте. «Крылья Советов» (23 очка) – на 15-м месте. Лидером рейтинга является «Зенит» (56 очков).
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