ЦСКА обыграл «Сочи» в матче КХЛ

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Встреча команд прошла в Сочи. Следующую игру ЦСК проведет 8 сентября с «Ак Барсом», «Сочи» 9 сентября встретится с «Торпедо».

Шайбы забросили Сергей Плотников (2-я минута), Михаил Григоренко (4), Константин Окулов (5) и Клас Дальбек (34). В команде «Сочи» отличился Игорь Руденков (26).

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