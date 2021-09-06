ЦСКА обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл «Сочи» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счетом 4:1.

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Шайбы забросили Сергей Плотников (2-я минута), Михаил Григоренко (4), Константин Окулов (5) и Клас Дальбек (34). В команде «Сочи» отличился Игорь Руденков (26).

Встреча команд прошла в Сочи. Следующую игру ЦСК проведет 8 сентября с «Ак Барсом», «Сочи» 9 сентября встретится с «Торпедо».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КХЛХоккей
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