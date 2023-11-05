ЦСКА обыграл «Пари НН» и поднялся на третье место в таблице РПЛ

Футболисты московского ЦСКА обыграли «Пари Нижний Новгород» (Пари НН) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар» уступил ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2. В составе армейцев отличились Федор Чалов, Антон Заболотный и Виктор Давила. У «Пари НН» голы забили Дмитрий Стоцкий и Виктор Александров.

После победы над нижегородцами ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы встретятся с воронежским «Факелом».

«Краснодар» 5 ноября обыграл самарские «Крылья Советов» и возглавил турнирную таблицу РПЛ, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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