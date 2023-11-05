ЦСКА обыграл «Пари НН» и поднялся на третье место в таблице РПЛ
Футболисты московского ЦСКА обыграли «Пари Нижний Новгород» (Пари НН) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2. В составе армейцев отличились Федор Чалов, Антон Заболотный и Виктор Давила. У «Пари НН» голы забили Дмитрий Стоцкий и Виктор Александров.
После победы над нижегородцами ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы встретятся с воронежским «Факелом».
«Краснодар» 5 ноября обыграл самарские «Крылья Советов» и возглавил турнирную таблицу РПЛ, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru