«Краснодар» уступил ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ
Московский ЦСКА в воскресенье, 29 октября, обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 41-й минуте забил нападающий армейцев Федор Чалов.
«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. До этого кубанский клуб одержал восемь побед и четыре раза сыграл вничью.
ЦСКА после победы поднялся на пятое место турнирной таблицы. «Краснодар» по-прежнему является лидером.
Футболисты «Сочи» не реализовали два пенальти и уступили «Нижнему Новгороду» со счетом 1:0, передает «Радиоточка НСН».
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