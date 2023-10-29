«Краснодар» уступил ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 41-й минуте забил нападающий армейцев Федор Чалов.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. До этого кубанский клуб одержал восемь побед и четыре раза сыграл вничью.

ЦСКА после победы поднялся на пятое место турнирной таблицы. «Краснодар» по-прежнему является лидером.

Футболисты «Сочи» не реализовали два пенальти и уступили «Нижнему Новгороду» со счетом 1:0, передает «Радиоточка НСН».

