«Краснодар» уступил ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Московский ЦСКА в воскресенье, 29 октября, обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 41-й минуте забил нападающий армейцев Федор Чалов.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. До этого кубанский клуб одержал восемь побед и четыре раза сыграл вничью.

ЦСКА после победы поднялся на пятое место турнирной таблицы. «Краснодар» по-прежнему является лидером.

Футболисты «Сочи» не реализовали два пенальти и уступили «Нижнему Новгороду» со счетом 1:0, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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