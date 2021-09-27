ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Счет игры составил 2:0 в пользу московского клуба. В составе победителей отличились Бактиёр Зайнутдинов (31-я минута) и Ильзат Ахметов (63, с пенальти).

По итогам игры ЦСКА (16 очков) поднялся на пятую строчку турнирной таблицы, «Нижний Новгород» (10 очков) находится на десятом месте.





