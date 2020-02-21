ЦСКА обыграл минский «Динамо» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу в матче с минским «Динамо» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Как сообщает Интерфакс, матч завершился со счетом 8:1 в пользу армейцев.
По данным агентства, ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 92 очками. Команда заработала себе выход в плей-офф чемпионата. В свою очередь, «Динамо» (Минск) потерял шансы на переход в следующий этап турнира, клуб находится на последнем 12-м месте с 37 очками.
Армейцы следующий матч проведут в Москве с петербургским СКА 25 февраля. «Динамо» в Казани встретится с «Ак Барсом» 23 февраля.
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