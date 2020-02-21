ЦСКА обыграл минский «Динамо» в матче КХЛ

Как сообщает Интерфакс, матч завершился со счетом 8:1 в пользу армейцев.

По данным агентства, ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 92 очками. Команда заработала себе выход в плей-офф чемпионата. В свою очередь, «Динамо» (Минск) потерял шансы на переход в следующий этап турнира, клуб находится на последнем 12-м месте с 37 очками.

Армейцы следующий матч проведут в Москве с петербургским СКА 25 февраля. «Динамо» в Казани встретится с «Ак Барсом» 23 февраля.

