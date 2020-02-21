Полиция задержала президента Федерации хоккея Москвы
Президент Федерации хоккея Москвы Сергей Менделеев задержан в столице по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка с ущербом 3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, решением суда по данному делу были задержаны еще трое подозреваемых. Все четверо будут заключены под стражу до 20 апреля.
Уголовное дело рассматривается по статье 196 «Преднамеренное банкротство», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.
Как стало известно ТАСС, следствие предполагает, что Менделеев и сообщники при использовании служебного положения вывели за пределы РФ сумму размером 3 млрд рублей. Менделеев входил в состав правления Инвестбанка.
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