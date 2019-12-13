ЦСКА обыграл «Эспаньол» и выбыл из Лиги Европы

13 декабря 201901:07

Московский клуб ЦСКА стал победителем в шестом матче группового этапа Лиги Европы.

«Краснодар» проиграл «Хетафе» и выбыл из Лиги Европы

«Гол Николы Влашича принес армейцам победу в Барселоне в заключительном матче группового раунда Лиги Европы», - говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол за игру Влашевич забил на 84-й минуте.

По данным Интерфакс, этот еврокубковый сезон стал первым за 18 лет, когда ни один из российских клубов не отобрался в плей-офф.

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ФОТО: РИА Новости/Юлия Честнова
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