«Краснодар» проиграл «Хетафе» и выбыл из Лиги Европы

"Всё! Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. И А еврокубкам говорим: До встречи!" - говорится в сообщении официального аккаунта "Краснодара" в Twitter.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу испанцев. Счет был открыт под конец второго тайма: на 76-й минуте Леандро Кабрера забил первый гол, удвоил отрыв на 79-й минуте Хорхе Молина и третий мяч забил Кеннеди на 86-ой минуте.

Так, из группы С выходит в плей-офф Еврокубка швейцарский "Базель" с 13 очками и "Хетафе", набрав 12 очков.

