«Краснодар» проиграл «Хетафе» и выбыл из Лиги Европы
Футболисты российского "Краснодара" уступили испанскому клубу "Хетафе" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы УЕФА, чем лишили себя шанса на выход в плей-офф.
"Всё! Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. И А еврокубкам говорим: До встречи!" - говорится в сообщении официального аккаунта "Краснодара" в Twitter.
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу испанцев. Счет был открыт под конец второго тайма: на 76-й минуте Леандро Кабрера забил первый гол, удвоил отрыв на 79-й минуте Хорхе Молина и третий мяч забил Кеннеди на 86-ой минуте.
Так, из группы С выходит в плей-офф Еврокубка швейцарский "Базель" с 13 очками и "Хетафе", набрав 12 очков.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Краснодар» проиграл «Хетафе» и выбыл из Лиги Европы
- Сборная России уступила Швеции в Еврохоккейтуре
- Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 рублей
- Стало известно об одном погибшем при пожаре на «Адмирале Кузнецове»
- Глава МЧС России: Кобзев справится с поставленными задачами