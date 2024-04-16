ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Кубка России по футболу
Столичный ЦСКА стал финалистом «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет - Кубка России по футболу.
Армейцы в ответном матче обыграли калининградскую «Балтику». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами отметились Федор Чалов и Аббос Файзуллаев. В первом матче ЦСКА победил со счетом 1:0.
Второй финалист станет известен по итогам матча между «Зенитом» и московским «Спартаком». Первая встреча завершилась победой петербуржцев.
Руководство «Спартака» 14 апреля уволило испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Его обязанности временно исполняет Владимир Слишкович, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель заявил о невозможности создать «Железный купол» для Украины
- ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Кубка России по футболу
- Актеры театра Ермоловой примут участие в создании игры «Война Миров: Сибирь»
- В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ для разгона демонстрантов
- Стоимость летнего отдыха с начала года подорожала на 15%
- При обстреле курского поселка Теткино пострадала местная жительница
- В Госдуме заявили, что Ивлееву не могут лишить гражданства за дискредитацию ВС РФ
- Байден продлил запрет на прием в портах США связанных с Россией судов
- Сенатор Джабаров: Москва рассмотрит приглашение на юбилей высадки в Нормандии
- Минпромторг исключил значимый рост цен на вино из-за повышения акциза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru