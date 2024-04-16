ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Кубка России по футболу

ВСУ обстреляли село в Белгородской области Машина с бойцами СВО из Чувашии затонула в Воронежской области Минпромторг не ожидает резкого подорожания вина РФ из-за повышения акциза в мае Митинг против проекта об иноагентах вновь проходит у парламента Грузии Фонд кино поддержит финалистов чемпионата ArtMasters