ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Кубка России по футболу

Столичный ЦСКА стал финалистом «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет - Кубка России по футболу.

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Армейцы в ответном матче обыграли калининградскую «Балтику». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами отметились Федор Чалов и Аббос Файзуллаев. В первом матче ЦСКА победил со счетом 1:0.

Второй финалист станет известен по итогам матча между «Зенитом» и московским «Спартаком». Первая встреча завершилась победой петербуржцев.

Руководство «Спартака» 14 апреля уволило испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Его обязанности временно исполняет Владимир Слишкович, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/pfccskamoscow
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