«Оренбург» разгромил казанский «Рубин» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Оренбург» с крупным счетом обыграл казанский «Рубин» в матче 23-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Отличились Дмитрий Воробьев, Данила Хотулев и Джимми Марин.
«Оренбург» направит вырученные от продажи билетов средства на помощь пострадавшим от паводка. Также перед матчем прошел сбор вещей.
После 22 матчей оренбуржцы находятся на 12-м месте турнирной таблицы. «Рубин» расположился на 8-й строчке.
Накануне петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 и вернул себе лидерство в РПЛ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru