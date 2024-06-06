ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера

В сообщении говорится, что контракт с сербским специалистом заключили до конца сезона-2025/26. Отмечается, что подготовку к новому сезону клуб начнёт 20 июня в Новогорске уже под руководством Николича.

«Я счастлив вернуться в Россию... ЦСКА — большой клуб с великой историей и серьёзными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду», - заявил новый наставник команды.

Также в ЦСКА указали, что в тренерский штаб Николича войдёт экс-игрок ЦСКА, защитник Алексей Березуцкий.

Ранее председатель совета директоров ФК «Локомотив» Юрий Нагорных заявил, что контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым будет продлён, сообщает RT.

