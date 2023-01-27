Циципас обыграл Хачанова и вышел в финал Australian Open
Россиянин Карен Хачанов проиграл греческому спортсмену Стефаносу Циципасу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Матч продлился 3 часа 21 минуту. Циципас в четырех сетах обошел Хачанова со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.
В финале Australian Open греческий теннисист встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и американцем Томми Полом.
Ранее россиянин Андрей Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале теннисного турнира в Австралии и завершил свое выступление на соревновании, напоминает RT.
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