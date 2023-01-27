Циципас обыграл Хачанова и вышел в финал Australian Open

Пассажир упал под поезд метро на «Бауманской» и остался жив 330 турникетов станций метро и МЦК оснастят системой биометрической оплаты проезда до конца марта В Москве в 2023 году отремонтируют более 2300 жилых домов Классные руководители смогут сами дополнять «Портфолио учащегося» в МЭШ На выставках «Москва - с заботой об истории» в центрах госуслуг появились стереоскопы