Российский теннисист Андрей Рублёв вылетел с Australian Open

Андрей Рублёв проиграл Новаку Джоковичу в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии и завершил своё выступление на турнире.

Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом чемпионате ATP

Матч, который прошёл в Мельбурне, завершился со счётом 0:3 (1:6, 2:6, 4:6) в пользу сербского теннисиста.

В полуфинале Джокович сыграет против представителя США Томми Пола.

Ранее с Australian Open вылетел россиянин Даниил Медведев, который сенсационно уступил американцу Себастьяну Корде в трёх сетах, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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