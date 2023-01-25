Российский теннисист Андрей Рублёв вылетел с Australian Open
25 января 202314:09
Андрей Рублёв проиграл Новаку Джоковичу в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии и завершил своё выступление на турнире.
Матч, который прошёл в Мельбурне, завершился со счётом 0:3 (1:6, 2:6, 4:6) в пользу сербского теннисиста.
В полуфинале Джокович сыграет против представителя США Томми Пола.
Ранее с Australian Open вылетел россиянин Даниил Медведев, который сенсационно уступил американцу Себастьяну Корде в трёх сетах, сообщает RT.
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- Российский теннисист Андрей Рублёв вылетел с Australian Open
25 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru