Центробанк выпустил памятные серебряные монеты с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом»
Банк России выпустил памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль из серии «Российский спорт» с логотипами «ЦСКА», «Динамо» и «Локомотива». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации», — отметили в ЦБ.
На оборотной стороне нанесены эмблемы «ЦСКА», «Динамо» и «Локомотива». Также на монетах имеются обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, масса металла в чистоте, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.
Монеты качеством «пруф» изготовлены тиражом по 10 тысяч штук.
Ранее Центробанк выпустил памятную серебряную монету, посвященную вхождению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, напоминает RT.
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