Банк России представил серебряную монету с Виктором Цоем

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя».
Основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, его песни стали символом эпохи перестройки, отмечается в телеграм-канале Центробанка.

Его песни слушают до сих пор, их знает не одно поколение. Также в ЦБ напомнили об актерских работах музыканта: фильме «Асса» и «Игла».

«Не делайте из нас кумиров»: В России отмечают день рождения Виктора Цоя

Презентация монеты прошла на официальном YouTube-канале ЦБ, тираж составил 5 тысяч штук.

Для изготовления монеты используется серебряный сплав 925-й пробы.

Ранее Банк России начал выпуск монет, посвященных мультальманаху «Веселая карусель».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Центробанк РФ
ТЕГИ:ЦентробанкВиктор Цой

Горячие новости

Все новости

партнеры