Банк России представил серебряную монету с Виктором Цоем
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя».
Основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, его песни стали символом эпохи перестройки, отмечается в телеграм-канале Центробанка.
Его песни слушают до сих пор, их знает не одно поколение. Также в ЦБ напомнили об актерских работах музыканта: фильме «Асса» и «Игла».
Презентация монеты прошла на официальном YouTube-канале ЦБ, тираж составил 5 тысяч штук.
Для изготовления монеты используется серебряный сплав 925-й пробы.
Ранее Банк России начал выпуск монет, посвященных мультальманаху «Веселая карусель».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru