Банк России представил серебряную монету с Виктором Цоем

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя».

Основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, его песни стали символом эпохи перестройки, отмечается в телеграм-канале Центробанка.

Его песни слушают до сих пор, их знает не одно поколение. Также в ЦБ напомнили об актерских работах музыканта: фильме «Асса» и «Игла».