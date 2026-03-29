Минпромторг расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, для которых применяются повышенные коэффициенты транспортного налога. Теперь в список включены 573 модели против 555 годом ранее.
В обновлённый перечень вошли 305 моделей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей и 268 моделей дороже 15 млн рублей.
Среди марок, попавших в список: Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Aurus, Zeekr, Voyah, Hongqi, Byd, Tank, Tesla, McLaren и другие.
Повышающие коэффициенты при расчёте транспортного налога применяются только к автомобилям стоимостью более 10 млн рублей. Эти изменения касаются автовладельцев, которые купили авто после 1 января 2022 года.
Ранее в Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку автомобилей, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
