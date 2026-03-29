СМИ: ВУЗ в иранском Исфахане второй раз подвергся ударам США и Израиля
29 марта 202618:24
Исфаханский технологический университет в Иране подвергся ударам США и Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Fars.
В результате атаки были повреждены несколько зданий университета, по меньшей мере четыре сотрудника получили травмы.
Агентство отмечает, что это уже вторая атака на вуз с начала эскалации конфликта. Первая атака была зафиксирована 26 марта, когда также пострадало здание университета и прилегающие постройки.
Ранее Иран назвал американские и израильские вузы законной целью для ударов, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
