Глава UFC Уайт посоветовал Хабибу Нурмагомедову летать чартерными рейсами
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт посоветовал российскому бойцу смешанных единоборств, экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову летать чартерными рейсами после скандала с авиакомпанией.
«У него больше денег, чем у кого-либо. Но он такой скромный, что летает на этой чертовой авиакомпании», - сказал он на YouTube-канале Pardon My Take.
Как подчеркнул Уайт, Нурмагомедов может себе позволить не знать, какой сервис предлагает компания Frontier Airlines.
Ранее российского бойца сняли с самолета в США после споров со стюардессой. Бортпроводница спросила Нурмагомедова, который сидел в аварийном ряду, сможет ли он помочь пассажирам в случае возникновения чрезвычайной ситуации, на что боец не сразу смог дать внятный ответ. Это насторожило сотрудницу авиакомпании и начался спор. На просьбу пересесть на другое место Нурмагомедов ответил отказом. Стюардесса вызвала супервайзера, который попросил экс-чемпиона UFC покинуть самолет. Позже авиакомпания вернула деньги за билет, однако установила, что решение о снятии бойца с рейса было оправданным, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru