Глава UFC Уайт посоветовал Хабибу Нурмагомедову летать чартерными рейсами

«У него больше денег, чем у кого-либо. Но он такой скромный, что летает на этой чертовой авиакомпании», - сказал он на YouTube-канале Pardon My Take.

Как подчеркнул Уайт, Нурмагомедов может себе позволить не знать, какой сервис предлагает компания Frontier Airlines.

Ранее российского бойца сняли с самолета в США после споров со стюардессой. Бортпроводница спросила Нурмагомедова, который сидел в аварийном ряду, сможет ли он помочь пассажирам в случае возникновения чрезвычайной ситуации, на что боец не сразу смог дать внятный ответ. Это насторожило сотрудницу авиакомпании и начался спор. На просьбу пересесть на другое место Нурмагомедов ответил отказом. Стюардесса вызвала супервайзера, который попросил экс-чемпиона UFC покинуть самолет. Позже авиакомпания вернула деньги за билет, однако установила, что решение о снятии бойца с рейса было оправданным, напоминает «Радиоточка НСН».

