«Труд». В Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой

Легкоатлетический стадион в Махачкале, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, переименован, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

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Теперь он называется «Труд». Ранее соответствующую инициативу предложил глава Дагестана Сергей Меликов. Это произошло после заявлений спортсменки.

Ранее стало известно, что Елена Исинбаева переехала на Канарские острова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:МахачкалаСпортЕлена Исинбаева

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