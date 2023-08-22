«Труд». В Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой
22 августа 202306:20
Легкоатлетический стадион в Махачкале, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, переименован, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.
Теперь он называется «Труд». Ранее соответствующую инициативу предложил глава Дагестана Сергей Меликов. Это произошло после заявлений спортсменки.
Ранее стало известно, что Елена Исинбаева переехала на Канарские острова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru