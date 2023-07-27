Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта

Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву заочно исключили из состава центрального штаба Народного фронта. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Журова призвала Исинбаеву публично прояснить свою гражданскую позицию

По словам собеседника агентства, одним из поводов принятия такого решения стало неучастие Исинбаевой в деятельности центрального штаба движения.

Напомним, проживающая в Испании Исинбаева назвала себя «человеком мира», а также сообщила, что в сентябре 2023 года возобновляет свою международную деятельность в Международном олимпийском комитете, поскольку не попадает ни под какие санкции.

При этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не осуждать Исинбаеву, не забывать ее достижения и заслуги, поскольку спортсменка не была замечена в критике и осуждении России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:"народный Фронт"Елена Исинбаева

Горячие новости

Все новости

партнеры