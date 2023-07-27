Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта
Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву заочно исключили из состава центрального штаба Народного фронта. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По словам собеседника агентства, одним из поводов принятия такого решения стало неучастие Исинбаевой в деятельности центрального штаба движения.
Напомним, проживающая в Испании Исинбаева назвала себя «человеком мира», а также сообщила, что в сентябре 2023 года возобновляет свою международную деятельность в Международном олимпийском комитете, поскольку не попадает ни под какие санкции.
При этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не осуждать Исинбаеву, не забывать ее достижения и заслуги, поскольку спортсменка не была замечена в критике и осуждении России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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