Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта

По словам собеседника агентства, одним из поводов принятия такого решения стало неучастие Исинбаевой в деятельности центрального штаба движения.

Напомним, проживающая в Испании Исинбаева назвала себя «человеком мира», а также сообщила, что в сентябре 2023 года возобновляет свою международную деятельность в Международном олимпийском комитете, поскольку не попадает ни под какие санкции.

При этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не осуждать Исинбаеву, не забывать ее достижения и заслуги, поскольку спортсменка не была замечена в критике и осуждении России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

