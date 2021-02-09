Трое медиков стали фигурантами дела о смерти Марадоны
Ещё трое медиков стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого в Аргентине после смерти экс-футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает издание Marca.
В список подозреваемых в кончине легендарного аргентинского игрока внесли лечившего Марадону за несколько месяцев до смерти психолога Карлоса Диаса, а также медработников Дахиану Хизелу Мадрид и Рикардо Альмирона. Их обвиняют в халатности.
Ранее аналогичное обвинение получила психиатр Агустина Косачов, которая в течение нескольких месяцев оказывала помощь Марадоне и находилась в доме футболиста в момент его смерти. По данным следствия, психиатр могла назначить спортсмену не те медикаменты.
Кроме того, лечащего врача Марадоны Леопольдо Луке заподозрили в подделке подписей футболиста на ряде документов.
Диего Марадона скончался 25 ноября прошлого года. Официальной причиной смерти прославленного игрока названа остановка сердца. Незадолго до этого Марадона перенёс операцию на головном мозге. Аргентинская прокуратура проводит расследование всех обстоятельств смерти.
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