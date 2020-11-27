Врачей Марадоны заподозрили в халатности, пишут СМИ

Власти Аргентины заподозрили врачей Диего Марадоны в халатности, приведшей к смерти легендарного футболиста, передает телеканал Todo Noticias.



В частности, сомнения возникли после показаний медсестры Хиселы, которая начала дежурство утром и в день смерти бывшего спортсмена. Так, она не разбудила Марадону, чтобы дать ему одно из прописанных лекарств. Вместо этого она дождалась психолога и психиатра, которые пришли к бывшему футболисту лишь к 11 утра.



Ранее адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что скорая помощь ехала к аргентинцу более получаса. Он отметил, что это «преступный идиотизм». Кроме того, юрист рассказал, что Марадона целых 12 часов был без присмотра медперсонала, который был нанят для наблюдения за здоровьем бывшего спортсмена.



Кроме того, бывший лечащий врач Марадоны Альфредо Кахе заявил, что его пациента слишком поспешно выписали из больницы в начале ноября.

