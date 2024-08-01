Российская пловчиха Кирпичникова завоевала серебро Олимпиады для Франции

Россиянка Анастасия Кирпичникова, сменившая спортивное гражданство на французское, стала обладательницей серебряной медали в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Париже.

Пловчихе удалось преодолеть дистанцию за 15 минут 40,35 секунды. Золотую медаль завоевала американка Кэти Ледеки с результатом 15.30,02. Спортсменка побила свой олимпийский рекорд и стала восьмикратной чемпионкой Игр. Обладательницей бронзы стала немка Изабель Гозе.

Анастасии Кирпичниковой 24 года, уроженка Асбеста сменила спортивное гражданство в 2023 году, напоминает Ura.ru. Исполком Международного олимпийского комитета утвердил ее заявку на смену в марте. При этом пловчиху освободили от трехлетнего периода ожидания без согласия Олимпийского комитета РФ, который временно лишен статуса национального олимпийского комитета.

