Три российские теннисистки вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
Россиянки Алина Корнеева, Алиса Октябрёва и Анастасия Гурьева вышли в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
В 1/4 финала Корнеева обыграла японку Маю Кроссли (6:3, 6:3), Октябрёва оказалась сильнее американки Клервин Нгуну (7:5, 6:1), а Гурьева выиграла матч против норвежки Ребекки Мунк-Мортенсен (6:3, 4:6, 7:5).
В полуфинале Корнеева и Октябрёва сыграют между собой, а Гурьева встретится с представительницей Перу Луксьяной Перес-Аларкон, которая в 1/4 обыграла россиянку Алевтину Ибрагимова.
Таким образом, в финал юниорского «Ролан Гаррос» выйдет как минимум одна представительница России.
Ранее российская 16-летняя теннисистка Мирра Андреева уступила шестой ракетке мира Коко Гауфф (США) и завершила выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru