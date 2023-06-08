Три российские теннисистки вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»

В 1/4 финала Корнеева обыграла японку Маю Кроссли (6:3, 6:3), Октябрёва оказалась сильнее американки Клервин Нгуну (7:5, 6:1), а Гурьева выиграла матч против норвежки Ребекки Мунк-Мортенсен (6:3, 4:6, 7:5).

В полуфинале Корнеева и Октябрёва сыграют между собой, а Гурьева встретится с представительницей Перу Луксьяной Перес-Аларкон, которая в 1/4 обыграла россиянку Алевтину Ибрагимова.

Таким образом, в финал юниорского «Ролан Гаррос» выйдет как минимум одна представительница России.

Ранее российская 16-летняя теннисистка Мирра Андреева уступила шестой ракетке мира Коко Гауфф (США) и завершила выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»