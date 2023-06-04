Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Roland Garros

Россиянка Дарья Касаткина уступила украинке Элине Свитолиной в четвертом круге теннисного турнира Roland Garros в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Россиянка получила девятый номер посева.

В четвертьфинале украинка встретится с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко американкой Слоан Стивенс.

Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Лоренцо Сонего не смог выйти в 1/8 финала турнира. За седьмой ракеткой мира остались первые два сета, но в итоге он уступил оппоненту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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