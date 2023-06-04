Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Roland Garros
4 июня 202320:32
Россиянка Дарья Касаткина уступила украинке Элине Свитолиной в четвертом круге теннисного турнира Roland Garros в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Россиянка получила девятый номер посева.
В четвертьфинале украинка встретится с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко американкой Слоан Стивенс.
Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Лоренцо Сонего не смог выйти в 1/8 финала турнира. За седьмой ракеткой мира остались первые два сета, но в итоге он уступил оппоненту, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз лекарств и воды
- Власти объяснили громкий хлопок над Краснодаром
- Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Roland Garros
- Министру экономики Сербии посоветовали «закрыть рот»
- Экс-разведчик США Риттер восхитился уровнем комфорта в городах России
- В Крыму взломали трансляцию кабельных операторов
- Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти
- В администрации Байдена спрогнозировали успех контрнаступления ВСУ
- Минобороны сообщило об ударе по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки
- Бельгия потребует от Украины объяснений из-за диверсий против РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru