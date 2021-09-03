Третьяк заявил, что к Олимпиаде в Пекине будут готовить две сборных России
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что в России приветствуют решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить игроков на Олимпиаду 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС.
Легендарный голкипер отметил, что соглашение с Международной федерацией хоккея (IIHF) позволяет НХЛ отозвать хоккеистов, если она сочтёт небезопасными эпидемиологические условия, однако в России к этому готовы.
«Учитывая, что НХЛ может изменить своё решение и отказаться от участия в Играх, мы продолжим готовить два состава сборной для участия в Олимпиаде: с игроками НХЛ и без них» - подчеркнул глава ФХР.
Ранее НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) договорились с IIHF об участии хоккеистов канадских и американских клубов лиги в зимних Олимпийских игра 2022 года в Пекине.
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