Третьяк заявил, что к Олимпиаде в Пекине будут готовить две сборных России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что в России приветствуют решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить игроков на Олимпиаду 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС.

Легендарный голкипер отметил, что соглашение с Международной федерацией хоккея (IIHF) позволяет НХЛ отозвать хоккеистов, если она сочтёт небезопасными эпидемиологические условия, однако в России к этому готовы.

«Учитывая, что НХЛ может изменить своё решение и отказаться от участия в Играх, мы продолжим готовить два состава сборной для участия в Олимпиаде: с игроками НХЛ и без них» - подчеркнул глава ФХР.

Ранее НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) договорились с IIHF об участии хоккеистов канадских и американских клубов лиги в зимних Олимпийских игра 2022 года в Пекине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная России По ХоккеюНХЛПекинОлимпийские ИгрыОлимпиадаХоккейВладислав Третьяк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры