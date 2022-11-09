Третьяк ответил назвавшему его сумасшедшим Фетисову

Как отметил глава ФХР, «многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете».

«Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейной команды. Первый подход, североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом. Второй — традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов себе в команду, исходя из своих планов и требований», — рассказал Третьяк, отметив, что так работали Тарасов и Тихонов, и эту же методику использует Ротенберг.

Президент хоккейной федерации добавил, что его аналогия «абсолютно правильная» и уместная.

Роман Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года, напоминает телеканал «360». В нынешнем сезоне петербургский клуб набрал 51 очко в 27 матчах Континентальной хоккейной лиги, команда занимает первое место в турнирной таблице, пишет RT.

