Третьяк ответил назвавшему его сумасшедшим Фетисову
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, ранее назвавшего Третьяка «сумасшедшим» за сравнение главного тренера СКА Романа Ротенберга с бывшими наставниками сборной СССР Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Как отметил глава ФХР, «многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете».
«Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейной команды. Первый подход, североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом. Второй — традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов себе в команду, исходя из своих планов и требований», — рассказал Третьяк, отметив, что так работали Тарасов и Тихонов, и эту же методику использует Ротенберг.
Президент хоккейной федерации добавил, что его аналогия «абсолютно правильная» и уместная.
Роман Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года, напоминает телеканал «360». В нынешнем сезоне петербургский клуб набрал 51 очко в 27 матчах Континентальной хоккейной лиги, команда занимает первое место в турнирной таблице, пишет RT.
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