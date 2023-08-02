Третьяк и сестры Аверины стали амбассадорами спартакиады «Моспром-2023»

Амбассадорами юбилейной для промышленников спартакиады «Моспром-2023» стали именитые спортсмены, чемпионы мира и мастера спорта РФ, рассказал этом глава департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Амбассадорами спартакиады стали заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, члены сборной России по художественной гимнастике, многократные чемпионки мира, призеры Олимпийских игр сестры Дина и Арина Аверины, а также мастер спорта России международного класса по боксу, бронзовый призер чемпионата России среди молодежи Сослан Асбаров.

По словам Овчинского, именитые спортсмены будут поддерживать участников соревнований, ходить на их тренировки и отборочные игры. Вдобавок звезды спорта проведут мастер-классы и поделятся секретами успешной карьеры в спорте.

На финальных играх спартакиады больше 4,4 тысяч промышленников поборются за победу в соревнованиях по 12 видам спорта: бильярде, плавании, киберспорте, шахматах, легкой атлетике, баскетболе 3×3, волейболе, настольном теннисе, хоккее, футболе, дартсе и тэг-регби.

Организаторы ожидают, что в этом году в спартакиаде примут участие больше шести тысяч человек. В мае прошлого года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия – 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников».

