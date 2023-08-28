Третья ракетка России Кудерметова вылетела в первом круге US Open
28 августа 202323:27
Россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй тур теннисного турнира Большого шлема US Open.
Третья ракетка России проиграла американке Бернарде Пере. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4.
В другом матче россиянка Камилла Рахимова уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич.
По данным журнала Forbes, россиянин Даниил Медведев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов 2023 года. С сентября 2022 года он заработал $20,1 миллиона, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru