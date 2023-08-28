Экс-вторая ракетка мира оценила шансы Даниила Медведева на US Open
Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что российскому теннисисту Даниилу Медедеву необходима сильная мотивация пройти три круга Открытого чемпионата США (US Open) и за эти матчи набрать уверенности, сообщает Газета.Ru.
По её словам, первые три встречи не должны стать для него серьёзным препятствием, а вот в четвёртом круге он выйдет на австралийца Алекса де Минора, которому ранее проиграл в Торонто. Пивоварова отметила, что следующие соперники тоже не будут лёгкими.
Спортсменка напомнила, что перед US Open у Медведева была не очень удачная серия, что может только помочь теннисисту.
«В самые сложные моменты он собирается, когда никто уже не надеется на его победу, просыпается его характер, которому сложно противостоять», - указала теннисистка.
Пивоварова добавила, что главное - болеть за Медведева и «наблюдать за его стилем игры на кортах Flashing Meadows».
Ранее Даниил Медведев занял четвёртое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов 2023 года, который составил журнал Forbes, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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