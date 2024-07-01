Третья ракетка мира Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы плеча
1 июля 202415:12
Третья ракетка мира Арина Соболенко снялась с Уимблдона, сообщает пресс-служба турнира.
В первом круге белорусская спортсменка должна была сыграть против американки Эмины Бектас. Однако Соболенко заявляла, что может отказаться от соревнований из-за травмы плеча.
Уточняется, что в основной сетке ее заменит россиянка Эрика Андреева.
Соболенко является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии. На Уимблдоне 2023 года теннисистка дошла до 1/2 финала, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru