Третьего боя между Тайсоном и Холифилдом не будет

Напомним, Холифилд и Тайсон провели два боя, в обоих - победу одержал Эвандер. Первый завершился нокаутом в 11-м раунде, а реванш был прерван после того, как Майк в клинче откусил сопернику кусочек уха. Тайсона тогда дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью НСН предложил радикальные меры борьбы с хамством на ковре.

«Намордник надо надевать. Конечно, нельзя кусаться, а если руку или нос откусит, возбудят уголовное дело. Тайсон ухо откусил, ему ничего не было, это неправильно, - пояснил Мамиашвили.

