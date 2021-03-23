Третьего боя между Тайсоном и Холифилдом не будет

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон отказался от гарантированных 25 миллионов долларов от третьего боя с Эвандером Холифилдом. Бой легендарных ветеранов хотели провести 29 мая в Майами. Как сообщил менеджер Холифилда, после интенсивных трехмесячных переговоров сторона Тайсона решила отказаться от поединка без объяснения причин. 58-летнего Холифилда воодушевил камбэк 54-летнего Тайсона. Тот в ноябре прошлого дрался с Роем Джонсом-младшим. Судьи не смогли присудить победу ни одному из спортсменов.

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Напомним, Холифилд и Тайсон провели два боя, в обоих - победу одержал Эвандер. Первый завершился нокаутом в 11-м раунде, а реванш был прерван после того, как Майк в клинче откусил сопернику кусочек уха. Тайсона тогда дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью НСН предложил радикальные меры борьбы с хамством на ковре.

«Намордник надо надевать. Конечно, нельзя кусаться, а если руку или нос откусит, возбудят уголовное дело. Тайсон ухо откусил, ему ничего не было, это неправильно, - пояснил Мамиашвили.

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ФОТО: vedkar.ru
ТЕГИ:Бокс
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