Тренер: российская школа бокса - одна из лучших в мире

22 июля – Международный день бокса. Впервые этот спортивный праздник отметили в 2017 году в России, а через два года он был официально признан Международной ассоциацией бокса.

В современном боксе многое меняется для того, чтобы сделать этот вид спорта более зрелищным. Такое мнение высказал «Радио 1» тренер МБУ ФСО «Спортивная школа по спортивным и прикладным единоборствам» Александр Хон.

«Каждый год меняются правила, размеры площадок, обмундирование. Это тенденция к улучшению качества спорта. Все новшества направлены на то, чтобы популяризировать бокс и сделать более зрелищным. Для тех, кто не занимается этим видом спорта, бокс должен стать более привлекательным. Правила направлены на то, чтобы соперники меньше стояли, больше двигались, более разнообразно работали, чтобы было больше результативных движений. Система правил и оценок также выстраивается именно так, чтобы спорт стал более динамичным и зрелищным. Основные аспекты направлены именно на это», – отметил тренер.

По словам Александра Хона, отечественная школа бокса по-прежнему сильна, а соревнования любого уровня очень важны.

«Лидерство в боксе традиционно осталось у нашей страны со времён Советского Союза. Школа сильна, и есть достаточное количество тренеров очень высокого класса. Поэтому сейчас на международной арене наша школа – одна из самых сильных. (…) Каждый турнир важен, каждое соревнование – оценивающий этап и для спортсменов, и для тренеров. Чем больше соревнований, тем лучше, неважно, какого уровня. Соревнования сами по себе – это очень хорошо», – заключил собеседник «Радио 1».

Как заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, подмосковная школа бокса – одна из лучших в стране. Например, олимпийский чемпион Александр Поветкин и чемпион мира Денис Лебедев – воспитанники спортивной школы города Чехова.

