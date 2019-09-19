Треть олимпийской сборной России на Играх в Токио уже известна
На исполкоме ОКР стало известно, какие команды отобрались на Олимпиаду-2020.
До старта ХХХII Олимпийских Игр в Токио остается 309 дней. Состав российской сборной на Играх в Токио известен уже на треть. Об этом на исполкоме ОКР сообщил директор по спорту - руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин.
«На Игры отправится порядка 370-380 российских атлетов, имена 119 уже известны.
Получили олимпийские лицензии команды по синхронному плаванию, волейболу, пляжному волейболу, гребцы на байдарках и каноэ, представители конного и парусного спорта, плавания, прыжков в воду, спортивной гимнастики, стрельбы, стрельбы из лука, художественной гимнастики», - отметил Конокотин.
Не смогли пройти олимпийский отбор мужская и женская команды по футболу и баскетболу, бейсболу, софтболу, гольфу (мужчины), сообщает спецкорр НСН.
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