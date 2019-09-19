Треть олимпийской сборной России на Играх в Токио уже известна

Получили олимпийские лицензии команды по синхронному плаванию, волейболу, пляжному волейболу, гребцы на байдарках и каноэ, представители конного и парусного спорта, плавания, прыжков в воду, спортивной гимнастики, стрельбы, стрельбы из лука, художественной гимнастики», - отметил Конокотин.

Не смогли пройти олимпийский отбор мужская и женская команды по футболу и баскетболу, бейсболу, софтболу, гольфу (мужчины), сообщает спецкорр НСН.

