Тренеры и ветераны биатлона требуют отставки Драчева. Он – против

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что не собирается покидать свой пост. Об этом он заявил ТАСС. По его словам, успехам радуются все, а как что-то не получается, то отходят в сторону и говорят, что мы ни при чем. Кроме того, Владимир Драчев подчеркнул, что впереди много задач, которые необходимо выполнить.

“Работа в Союзе биатлонистов России занимает 80% времени, до начала следующего сезона надо многое успеть”, - подчеркнул он

Напомним, ранее стало известно, что ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к четырехкратному чемпиону мира, депутату Госдумы Владимиру Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Соответствующее письмо подписали

24 человека. В частности, двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, а также двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.