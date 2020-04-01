Тренеры и ветераны биатлона требуют отставки Драчева. Он – против
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что не собирается покидать свой пост. Об этом он заявил ТАСС. По его словам, успехам радуются все, а как что-то не получается, то отходят в сторону и говорят, что мы ни при чем. Кроме того, Владимир Драчев подчеркнул, что впереди много задач, которые необходимо выполнить.
“Работа в Союзе биатлонистов России занимает 80% времени, до начала следующего сезона надо многое успеть”, - подчеркнул он
Напомним, ранее стало известно, что ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к четырехкратному чемпиону мира, депутату Госдумы Владимиру Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Соответствующее письмо подписали
24 человека. В частности, двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, а также двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.
Ранее НСН писала, что из-за коронавируса этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет без зрителей. Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в эфире НСН поддержал решение чехов.
«Насколько мне известно, на воскресенье был один пациент и еще несколько подозрений. Но в целом они стабильно выдерживают позиции. Власти Нова-Места и IBU (Международный союз биатлонистов - НСН) совместно приняли оптимальное решение, чтобы не переносить куда-то в другое место. Без зрителей, но телевидение будет все равно. Это большая аудитория, более 50 миллионов будут смотреть», - заметил спортивный функционер.
По словам Драчева, раньше биатлонистам не приходилось выступать на таких соревнованиях без зрителей.
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