Тренеру «Реала» Анчелотти грозит до пяти лет тюрьмы
Итальянский футбольный специалист, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может оказаться в тюрьме по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает портал El Diario.
Прокуратура Испании настаивает на том, чтобы наставнику «сливочных» было вынесено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и девять месяцев.
Он подозревается в двух налоговых преступлениях, связанных с невыплатой порядка €1,06 млн в период с 2014 по 2015 год.
Анчелотти - единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы, а также 4 кубка Лиги чемпионов.
Ранее Карло Анчелотти признан тренером 2022 года по версии Globe Soccer Awards, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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