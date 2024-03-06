Тренеру «Реала» Анчелотти грозит до пяти лет тюрьмы

Итальянский футбольный специалист, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может оказаться в тюрьме по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает портал El Diario.

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Прокуратура Испании настаивает на том, чтобы наставнику «сливочных» было вынесено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и девять месяцев.

Он подозревается в двух налоговых преступлениях, связанных с невыплатой порядка €1,06 млн в период с 2014 по 2015 год.

Анчелотти - единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы, а также 4 кубка Лиги чемпионов.

Ранее Карло Анчелотти признан тренером 2022 года по версии Globe Soccer Awards, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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