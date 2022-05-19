Тренера Воронкова дисквалифицируют за «расистский скандал» на срок до двух лет

«Несмотря на очевидность ситуации, ВК «Локомотив» и персонально Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес ВК «Уралочка-НТМК» и лично перед игроком Аиламой Монталво», - говорится в сообщении ВФВ.

Ранее сообщалось, что во время решающего матча финальной серии плей-офф Чемпионата России с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области Воронков спросил у волейболистки своей команды: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Эта фраза попала в прямой эфир. Аилама Монталво сказала в этой связи, что стала «жертвой расизма», и пообещала не отвечать «злом на зло». Однако вскоре стало известно, что кубинская волейболистка уезжает из России.

