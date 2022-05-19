Тренера Воронкова дисквалифицируют за «расистский скандал» на срок до двух лет

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрей Воронков будет дисквалифицирован за оскорбление кубинской спортсменки Аиламы Монталво.

Как сообщает Всероссийская федерация волейбола, Воронкова дисквалифицируют на срок «до двух лет». При этом решение о конкретном сроке будет принято на ближайшем заседании Исполкома ВФВ.

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«Несмотря на очевидность ситуации, ВК «Локомотив» и персонально Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес ВК «Уралочка-НТМК» и лично перед игроком Аиламой Монталво», - говорится в сообщении ВФВ.

Ранее сообщалось, что во время решающего матча финальной серии плей-офф Чемпионата России с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области Воронков спросил у волейболистки своей команды: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Эта фраза попала в прямой эфир. Аилама Монталво сказала в этой связи, что стала «жертвой расизма», и пообещала не отвечать «злом на зло». Однако вскоре стало известно, что кубинская волейболистка уезжает из России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДисквалификацияРасизмВолейбол
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