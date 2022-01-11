Тренера Татьяну Тарасову вновь госпитализировали
11 января 202209:42
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована, передает ТАСС.
«Я в больнице», — сообщила Тарасова с беседе с агентством.
Тренер не уточнила подробности госпитализации и своего самочувствия, отмечает RT.
В декабре Татьяну Тарасову доставили в больницу из-за сильных головных болей, высокого давления и общей слабости, напоминает «Свободная пресса». Прославленному тренеру пришлось отменить поездку на Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru