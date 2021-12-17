Тренер Татьяна Тарасова госпитализирована второй раз за две недели
Заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ряд СМИ.
Ранее Тарасова должна была комментировать Гран-при фигурного катания, но вынуждена была отменить поездку в Сочи из-за сильных головных болей. По имеющимся данным, Тарасова была госпитализирована около недели назад. В настоящий момент тренер остается в больнице.
Отмечается, что ранее на этой неделе, 15 декабря, скорая помощь также посещала тренера. По имеющимся сведениям, у Тарасовой было высокое давление, а также общая слабость и боли в груди.
РИА Новости со ссылкой на представителя тренера сообщает, что с Тарасовой «всё хорошо», однако подтвердил, что тренер находится с больнице. Тарасовой в этом году исполнилось 74 года.
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