В США умер старейший в мире голубь

Старейший в мире голубь по кличке Сахар умер в США. Как пишет Oddity Central, птице было 44 года и 72 дня, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

На Сахалине в возрасте 50 лет умерла старейшая лошадь в России

Большую часть жизни голубь прожил рядом со своим хозяином Дьюэйном Орендером. Как заявил 77-летний мужчина, птица была для него настоящим другом.

«Он был очень счастливым и всегда рядом со мной», — сказал Орендер.

В издании отметил, что Сахар пережил предыдущего голубя-долгожителя более чем на 15 лет.

Ранее в Великобритании в возрасте 33 лет умерла старейшая в мире кошка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
