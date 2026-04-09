В США умер старейший в мире голубь
9 апреля 202619:02
Старейший в мире голубь по кличке Сахар умер в США. Как пишет Oddity Central, птице было 44 года и 72 дня, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
Большую часть жизни голубь прожил рядом со своим хозяином Дьюэйном Орендером. Как заявил 77-летний мужчина, птица была для него настоящим другом.
«Он был очень счастливым и всегда рядом со мной», — сказал Орендер.
В издании отметил, что Сахар пережил предыдущего голубя-долгожителя более чем на 15 лет.
Ранее в Великобритании в возрасте 33 лет умерла старейшая в мире кошка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
