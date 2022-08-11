Тренера ФК ЦСКА дисквалифицировали на три матча
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что тренер клуба ЦСКА (Москва) Мурат Искаков дисквалифицирован на три матча, сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идёт об инциденте, который произошёл в матче четвертого тура РПЛ против воронежского «Факела». Когда главный арбитр Ян Бобровский просматривал эпизод с возможным пенальти, с ним начала спорить скамейка ЦСКА, а затем Искаков был удалён с поля.
«Тренер ЦСКА Искаков исквалифицирован на три матча РПЛ за оскорбительное поведение в адрес главного судьи матча и нецензурную брань», - пояснил Григорьянц.
Ранее главного тренера волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрей Воронков дисквалифицировали на два года за оскорбление кубинской спортсменки Аиламы Монталво, сообщает RT.
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