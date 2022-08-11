Тренера ФК ЦСКА дисквалифицировали на три матча

По его словам, речь идёт об инциденте, который произошёл в матче четвертого тура РПЛ против воронежского «Факела». Когда главный арбитр Ян Бобровский просматривал эпизод с возможным пенальти, с ним начала спорить скамейка ЦСКА, а затем Искаков был удалён с поля.

«Тренер ЦСКА Искаков исквалифицирован на три матча РПЛ за оскорбительное поведение в адрес главного судьи матча и нецензурную брань», - пояснил Григорьянц.

Ранее главного тренера волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрей Воронков дисквалифицировали на два года за оскорбление кубинской спортсменки Аиламы Монталво, сообщает RT.

