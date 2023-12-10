Тренер «Зенита»: первая половина сезона стала хорошей для клуба

Первая половина сезона для «Зенита» стала хорошей, учитывая большое количество травм, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного тренера петербургского футбольного клуба Сергея Семака.

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«…Мы продолжаем борьбу и в кубке, и боремся за чемпионство - это то, что от нас требуется», — заявил он, отметив, что необходимо как следует подготовиться и вернуться в рабочий игровой тонус.

Ранее «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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