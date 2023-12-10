Тренер «Зенита»: первая половина сезона стала хорошей для клуба

«…Мы продолжаем борьбу и в кубке, и боремся за чемпионство - это то, что от нас требуется», — заявил он, отметив, что необходимо как следует подготовиться и вернуться в рабочий игровой тонус.

Ранее «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

