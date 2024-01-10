Тренер «Вашингтон Кэпиталс» сообщил, что Овечкин получил травму

Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери заявил, что капитан команды Александр Овечкин получил лёгкую травму в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз», сообщает The Hockey News.

Овечкин прервал безголевую серию, попутно покорив два достижения НХЛ

По его словам, российский хоккеист получил «небольшое повреждение», поэтому ему дали «возможность восстановиться».

«Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», - указал Карбери.

Матч «Вашингтона» против «Лос-Анджелеса» завершился победой столичного клуба со счетом 4:3, Овечкин сделал результативную передачу.

Ранее Овечкин стал первым российским хоккеистом, набравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 1500 очков (гол+пас), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
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