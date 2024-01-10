Тренер «Вашингтон Кэпиталс» сообщил, что Овечкин получил травму
Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери заявил, что капитан команды Александр Овечкин получил лёгкую травму в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз», сообщает The Hockey News.
По его словам, российский хоккеист получил «небольшое повреждение», поэтому ему дали «возможность восстановиться».
«Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», - указал Карбери.
Матч «Вашингтона» против «Лос-Анджелеса» завершился победой столичного клуба со счетом 4:3, Овечкин сделал результативную передачу.
Ранее Овечкин стал первым российским хоккеистом, набравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 1500 очков (гол+пас), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Более 14 снарядов»: Богомаз заявил об обстреле ВСУ Брянской области
- Жительница Белгорода рассказала, что люди боятся выходить на улицу
- Суд выдворил из России основателя группы «Пасош» за пропаганду наркотиков
- «Первый канал» предложил выбрать нового ведущего «Модного приговора»
- Тренер «Вашингтон Кэпиталс» сообщил, что Овечкин получил травму
- Центр Грабаря не нашел ухудшений иконы «Троица» перед отправкой в храм Христа Спасителя
- Фальков: Количество уехавших ученых из России преувеличивают
- Санкт-Петербург стал самым популярным местом новогодних каникул у россиян
- СМИ: Российский путешественник утонул при кораблекрушении у берегов Шотландии
- Глава Кургана, подозреваемая в халатности, ушла в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru